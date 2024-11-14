صعود جماعى لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الخميس، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.28%، ليصل إلى مستوى 31,521.01 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.27%، وصولًا إلى مستوى 3,241.63 نقطة، وصعد أيضا مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.63%، وصولًا إلى 8,379.08 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.55%، ليصل إلى مستوى 11,645.41 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX30capped بنسبة 0.22%، ليصل إلى مستوى 39,040.99 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.18%، مسجلًا 13,822.32 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGXSP بنسبة 0.54%، وصولًا إلى 6,822.7 نقطة.