باحث سياسي: ترامب يسعى إلى 4 سنوات هادئة خلال فترة رئاسته

قال محمد العالم، الكاتب والباحث السياسي، إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يسعى إلى 4 سنوات هادئة خلال فترة رئاسته، ولكن هناك أكثر من حرب في العالم، مثل الحرب في الشرق الأوسط، والحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف العالم، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ ترامب ربما سيكون على النهج الجمهوري، إذ يرفض المساعدات غير المحدودة للجانب الأوكراني، ويرى أنّ هذه المساعدات تضغط على الاقتصاد الأمريكي.

وتابع، أنّ تخفيف المساعدات عامل ضغط على الجانب الأوكراني بأن يرضخ لوجهة نظر ترامب التي ربما ستكون فيها نوع من الإيقاف المؤقت لهذه الحرب، مقابل أن تكون روسيا على ما هي عليه الآن، بمعنى أنّ الأراضي التي ضُمت للجانب الروسي لن تعود للجانب الأوكراني في هذا التوقيت ولو مؤقتا، وهذا إرضاء للجانب الروسي على حساب الجانب الأوكراني.