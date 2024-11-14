ننشر حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 18 سفينة، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35532 طنا تشمل: 16000 طن ملح صب و1225 طن مولاس و6419 طن يوريا و3749 طن كلينكر و8139 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47265 طنا تشمل: 9848 طن حديد و6073 طن قمح و10400 طن ذرة و1975 طن سكر و3914 طن زيت طعام و1750 طن خردة و4500 طن أبلاكاش و7496 طن بضائع متنوعة و4280 راس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1309 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 538 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 77 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 649 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 136948 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 168746 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3692 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5876 حركة .

ومن جانبه أكد اللواء بحرى طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس الإدارة على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لتسخير كافة الجهود لإقامة هذا المشروع، حيث قامت هيئة ميناء دمياط بالتنسيق بين جميع الجهات والأطراف ذات الصلة داخل المجتمع المينائي لتسهيل وتيسير كافة الإجراءات بفحص الشاحنات والبضائع لضمان تشغيل الخط بشكل سلس ومستدام حيث تابع اللواء بحري رئيس هيئة ميناء دمياط حركة تداول السفن.