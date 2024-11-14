برلمانية: تطالب الحكومة بالقضاء على حسابات السوشيال ميديا الوهمية

طالبت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، فى طلب إحاطة تقدمت به للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قائلة: “كيف تحذر الحكومة بصفة مستمرة من ظاهرة انتشار بث الشائعات والأكاذيب عبر وسائل التواصل الاجتماعى ولدينا أكثر من 14 مليون حساب وهمى عبر فيس بوك؟ وكيف وصلت هذه الحسابات الوهمية إلى هذا الرقم المفزع؟ وهل تمتلك الحكومة الآليات للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة؟

تساءلت "الجزار الحكومة بصفة عامة والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بصفة خاصة، باتخاذ جميع الإجراءات للقضاء على حسابات السوشيال الميديا مجهولة الهوية وإغلاق الصفحات غير الحقيقية على “فيس بوك”، والتي وصلت لـ14 مليون حساب وهمي وغير حقيقي، كما أعلن ذلك بعض المتخصصين فى هذا المجال.

كما تساءلت النائبة ، عن إجراءات الحكومة لمواجهة بث الشائعات والابتزاز الإلكتروني والسب والقذف والاعتداء على قيم المجتمع من خلال هذه الحسابات الوهمية، مطالبة بتشديد العقوبات فى قوانين مكافحة الجريمة الإلكترونية لحماية المجتمع والأسرة المصرية.

وأكدت أنه يجب على الحكومة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بذل المزيد من الجهود للقضاء وبصفة نهائية على حسابات السوشيال ميديا مجهولة الهوية وإغلاق الصفحات غير الحقيقية على “فيس بوك”، والتي وصلت لأكثر من 14 مليون حساب وهمي وغير حقيقي.

