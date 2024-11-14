شهداء ومصابين إثر قصف إسرائيلي على تجمع للمواطنين في رفح الفلسطينية

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، بسقوط شهداء ومصابين، اليوم الخميس، إثر قصف من مسيرة إسرائيلية على تجمع للمواطنين في منطقة تبة زارع شرقي مدينة رفح الفلسطينية.

وفي سياق متصل، استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون، صباح اليوم، في قصف طائرات الاحتلال الحربية حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية، استشهاد أربعة مواطنين، وإصابة 10 آخرين، في قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في محيط مدرسة حمامة بحي الشيخ رضوان.

وتجدّد قصف الاحتلال المدفعي على حي الزيتون جنوب المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,712 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 103,258 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.