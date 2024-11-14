1070 حالة كشف و28 تحويل للعمليات حصيلة اليوم الأول لقافلة طبية بسفاجا

تابع اللواء محمد صلاح رئيس مدينة سفاجا، أعمال القافلة الطبية المتخصصة بمستشفى سفاجا المركزي بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري ورئاسة مجلس الوزراء ومحافظة البحر الأحمر ومديرية الشئون الصحية.

وأفاد رئيس المدينة أنه تم توقيع الكشف على عدد 1070 حالة مرضية أمس الأربعاء، من المواطنين وتم تحويل عدد 28 حالة مرضية للعمليات وكانت الحالات متنوعة ما بين باطنة وعظام وجلدية وأطفال وأنف وأذن وحنجرة، وتأتي هذه القافلة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) والتي يأتي من ضمنها انطلاق قوافل طبية مجانية بمحافظات الجمهورية حتى يوم 30 نوفمبر 2024.

وفي سياق متصل أكد رئيس مدينة سفاجا، بأن أعمال القافلة الطبية المتخصصة مستمرة حتى اليوم الخميس 14 نوفمبر بمستشفى سفاجا المركزي بتخصص مختلف وهو عيادات رمد متكاملة شاملة توقيع الكشف على المرضى والفحص الدقيق لهم وعمل مقاييس النظر اللازمة.

وشدد صلاح على أن الوحدة المحلية لمدينة سفاجا لا تدخر جهدا وتسخر كافة الإمكانيات المتاحة لتوفير البيئة اللازمة لإنجاح مثل هذه القوافل وأن المدينة على استعداد كامل لاستقبال القوافل الطبية وتوفير كافة اللوجستيات من استضافة وإعاشة، وذلك حرصا على صحة المواطنين وتخفيفا عنهم معاناتهم في فترات المرض.

وناشد رئيس مدينة سفاجا المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الموضوعة فيما يخص الانتظار وعدم التزاحم، وذلك حرصا على السلامة العامة مع تمنياتنا بدوام الصحة والعافية للجميع.