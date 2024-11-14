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الخميس 14 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التحقيق في العثور على جثة فتاة مذبوحة بأحد شوارع الأميرية

ارشيفيه
ارشيفيه
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 انتقل فريق من نيابة الاميرية، لمعاينة مكان العثور علي جثة فتاة مذبوحة، وملقاة في أحد الشوارع بمنطقة الأميرية.

وأمرت النيابة بنقل الجثة إلى المشرحة لتشريحها، وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.

تلقي قسم شرطة الاميرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الاهالي يفيدون فيه بالعثور علي جثة لفتاة في العقد الثالث من العمر بأحد الشوراع في المنطقة.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم وتبين العثور علي جثة فتاة وبها اصابات طعنة عبارة عن جرح ذبحي، فيما تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لتولي التحقيق.

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