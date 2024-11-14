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الخميس 14 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: تسجيل 161 اشتباكا قتاليا مع القوات الروسية خلال الـ24 الماضية

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية
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أعلن المتحدث باسم هيئة الأركان العامة لـ القوات المسلحة الأوكرانية أندريه كوفاليوف، اليوم الخميس، تسجيل 161 اشتباكا قتاليا على الخطوط الأمامية مع القوات الروسية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف كوفاليوف، أنه تم رصد 161 اشتباكا خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرا إلى أن الروس نفذوا أمس، 100 غارة جوية وأسقطوا 179 قنبلة موجهة، بالإضافة إلى إطلاق 4 آلاف و840 قذيفة على مواقع الوحدات العسكرية والتجمعات السكانية الأوكرانية.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وأكد أن الجيش الروسي هاجم مواقع أوكرانية، بالإضافة إلى استخدام 124 قذيفة بأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق و1677 طائرة انتحارية.
 

أوكرانيا القوات الروسية