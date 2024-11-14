استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف بمخيم المغازى وسط قطاع غزة

استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون، فى قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين فى مخيم المغازى وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، بإصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وكانت قوات الاحتلال شنت غارتين على المنطقة في وقت سابق، أمس الأربعاء، ما أسفر عن استشهاد 9 مواطنين وإصابة آخرين.

وأشارت إلى أن المواصي منطقة رملية تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الأساسية، يعيش فيها نحو 1.7 مليون مواطن أجبرهم الاحتلال الإسرائيلي على النزوح باتجاهها قسرا تحت ضغط القصف والنيران، إذ وصل إليها معظمهم إبان الاجتياح البري لمدينة رفح جنوب القطاع خلال مايو الماضي، وزعم الاحتلال أنه "منطقة آمنة"، في الوقت الذي ارتكب فيه العديد من المجازر باستهدافه للخيام التي تؤوي النازحين في المنطقة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر حتى الان عن استشهاد 43،712 مواطن، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 103،258 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

