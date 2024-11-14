ads
الخميس 14 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 13 ألف طن و779 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 779 شاحنة و145 سيارة.

وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 332 شاحنة و132 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع، 447 شاحنة و13 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Alcudia Express، بينما تغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارتين أمل ودليلة وغادرت السفينة Alcudia Express . 

كما تم تداول 1500 طن بضائع و210 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي سينا، آور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1390 راكبا بموانيها.

إجمالي ارصفة المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بضائع عامة ومتنوعة هيئة موانئ البحر الاحمر حركة الواردات حركة الصادرات والحرية واردات