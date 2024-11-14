وزيرة الاستيطان الإسرائيلية: نعمل على قدم وساق لإعلان السيادة بالضفة الغربية

قالت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية، أوريت ستروك، اليوم الخميس، نعمل على قدم وساق لإعلان السيادة على أكبر مساحة ممكنة من الضفة الغربية، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت "أوريت ستروك"، أنه "لا ينبغي أن نضع استراتيجية للخروج من غزة".

وفي سياق أخر، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، إذ تسببت في النزوح القسري الجماعي والمتعمد للمدنيين منذ أكتوبر 2023، كما تسببت في موجة جديدة من النزوح القسري لمئات آلاف المدنيين.

وأوضحت في تقرير لها، اليوم الخميس، أن عمليات النزوح القسري تسببت في نزوح أكثر من 90% من سكان غزة، أي نحو 1.9 مليون مواطن، وإلى تدمير واسع النطاق لأجزاء كبيرة من غزة على مدار الأشهر الـ13 الماضية.



