أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الخميس، بوجود قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدة البهارية جنوبي لبنان.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم، سلسلة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وكانت إسرائيل قد استهدفت في وقت سابق مناطق عدة في الضاحية الجنوبية أمس الأربعاء، في إطار غارات مكثفة شنتها على المنطقة في ساعات الفجر.

تأتي هذه الهجمات في سياق تصعيد إسرائيل عدوانها على لبنان منذ 23 سبتمبر الماضي، حيث رد حزب الله بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية، بالإضافة إلى مقار استخبارية وتجمعات عسكرية ومستوطَنات في الأراضي المحتلة.

وفي إطار هذه الحملة، كان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قد نشر عبر حسابه على منصة "إكس" تحذيرات لإخلاء بعض المباني في الضاحية الجنوبية لبيروت، مدعيًا أنها تحتوي على مصالح تابعة لحزب الله. وشملت هذه التحذيرات مناطق مثل حارة حريك وبرج البراجنة في الضاحية الجنوبية.