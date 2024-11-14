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الخميس 14 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي
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أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف الدعم النقدي تحت مظلة «تكافل وكرامة» عن شهر نوفمبر لـ4.7 مليون أسرة، غدا الجمعة الموافق 15 نوفمبر، بقيمة تبلغ 3 مليارات و140 مليون جنيه.

ويبدأ المستفيدون الصرف في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

وشكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما هناك تنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

يذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يشمل 22 مليون مواطن تقريبا، بموازنة تبلغ 41 مليار جنيه سنويا.

التضامن تكافل وكرامة الدعم النقدي وزيرة التضامن مايا مرسي