أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الخميس، بأن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة دوفيف قرب الحدود اللبنانية.

وفي سياق متصل، استهدف حزب الله، للمرة الأولى، شركة "IWI" لصناعات الأسلحة العسكرية، الواقعة في رمات هشارون بضواحي مدينة تل أبيب، والتي تبعد نحو 110 كيلومترات عن الحدود اللبنانية الفلسطينية. وقد أصابت الصواريخ النوعية أهدافها بدقة.

وفي نفس السياق، استهدف حزب الله، للمرة الثانية في اليوم نفسه، قاعدة "الكرياه" العسكرية الإسرائيلية، التي تضم مقر وزارة الحرب وهيئة الأركان العامة الإسرائيلية، إضافة إلى غرفة إدارة الحرب وهيئة الرقابة الحربية لسلاح الجو. استهدفت المقاومة هذه القاعدة بصواريخ باليستية من نوع "قادر 2"، وحققت إصابات دقيقة.

كما نفذ هجومًا جويًّا على القاعدة العسكرية "الكرياه" بسرب من الطائرات المسيّرة الانقضاضية، وأسفرت الهجمات عن إصابات دقيقة للأهداف.

وفي وقت لاحق، تم استهداف قاعدة "غليلوت"، التي تعد مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب، بصواريخ نوعية، محققة إصابات دقيقة.

كما تم استهداف مقر قيادة كتيبة "راميم" في ثكنة "هونين" بصلية صاروخية للمرة الثانية، بعد استهدافها بصواريخ في وقت سابق من اليوم.

وفي هجوم آخر، شن حزب الله هجومًا جويًّا على قاعدة "عاموس"، وهي قاعدة تشكيل النقل في المنطقة الشمالية، وتعد محورًا مركزيًا في جهوزية شعبة التكنولوجيا العسكرية، ما أسفر عن إصابات دقيقة للأهداف.

أخيرًا، استهدفت المقاومة قاعدة لوجستية تابعة للفرقة 146 شرقي مدينة نهاريا بصلية صاروخية.