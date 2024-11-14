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الخميس 14 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. تسليم 12 جثة لأسر المتوفيين بحادث طريق المطرية بورسعيد

تسليم الجثث
تسليم الجثث
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استلمت أسر المتوفيين بحادث طريق "المطرية الجديد - بورسعيد"، صباح اليوم الخميس، 12 جثة من المشرحة بمستشفيات محافظة بورسعيد، عقب الانتهاء من إجراءات التصريح بالدفن والغُسل والتكفين.

 

بالصور.. تسليم 12 جثة لأسر المتوفيين بحادث طريق المطرية بورسعيد

 

ونُقلت مساء أمس 12 جثة لمتوفيين بحادث تصادم سيارة نقل مع أتوبيس وسيارة أجرة على طريق "المطرية الجديد - بورسعيد" إل 3 مستشفيات تابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، حيث استقبل مستشفى الزهور 4 جثث، ومستشفى النصر التخصصي 6 جثث، ومستشفى 30 يونيو جنوب بورسعيد جثتين.

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتُواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة.

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