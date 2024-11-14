أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024

استقرت أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس، بعد سلسلة صعود للمعدن عالميًا على وقع خفض الفائدة الأمريكية والتي من شأنها أن تعزز صعود المعدن النفيس عالميا، وفق قوائم أسعار الذهب في اتحاد الغرف التجارية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4114 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3600 جنيه.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3086 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 29 ألف جنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الأونصة عالميا 2581 دولارا.

وتراجعت أسعار الذهب العالمية، في ختام التعاملات أمس الأربعاء، لتمحو المكاسب التي حققتها في بداية التداول، بضغط من ارتفاع الدولار مع تسارع وتيرة التضخم في الولايات المتحدة.

وعند تسوية التداولات، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.75% أو 19.8 دولار عند 2586.50 دولار للأوقية، بعدما لامست 2625 دولارًا، وفق رويترز.

وذكرت دراسة أن على صندوق النقد الدولي بيع 4% مما لديه من ذهب للمساعدة في تخفيف أعباء الديون عن الدول منخفضة الدخل التي دمرتها كوارث مرتبطة بتغير المناخ.

وقال باحثون من مركز التنمية العالمية بجامعة بوسطن، إن صندوق النقد الدولي لديه آلية معروفة باسم الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون، وهي لا تغطي إلا 30 دولة فقيرة فقط ولا يتوفر لديها إلا 103 ملايين دولار.

ويأتي هذا في الوقت الذي يهيمن فيه تمويل المناخ على المحادثات المبكرة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب 29، وفق "رويترز".