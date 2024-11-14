أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الخميس، بشن غارات إسرائيلية على محيط بلدتي الجبين وطير حرفا.

وفي سياق متصل، شنت غارة جديدة صباح اليوم، على الضاحية الجنوبية لبيروت، كما أظهرت لقطات بثّتها وكالة فرانس برس.

هذا الهجوم جاء بعد ساعات من إنذار مشابه أصدره الجيش الإسرائيلي لإخلاء بعض الأحياء في المنطقة.

وأظهرت اللقطات سحابة دخان تتصاعد من مكان الغارة، التي تعدّ واحدة من ست غارات على الأقلّ استهدفت المنطقة منذ يوم الثلاثاء الماضي.

وفي وقت لاحق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه تم إصدار أوامر بإخلاء سكان منطقتي "شويفات العمروسية" و"الغبيري"، محذرًا من أن هذه المناطق تضمّ منشآت تابعة لحزب الله، وأن الجيش الإسرائيلي يخطط لاستهدافها في الفترة المقبلة.

من جهة أخرى، أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" نقلاً عن مصدر أمني إسرائيلي أن الجيش يخطط لإنشاء مناطق عازلة داخل الأراضي اللبنانية، بهدف منع التسلل وإطلاق النار باتجاه إسرائيل.

وأوضح المصدر أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الأمن ومنع إطلاق الصواريخ من قبل حزب الله.