دهسه بالطريق.. حبس سائق سيارة تسبب في مصرع عامل بالعياط

تواصل جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها مع سائق سيارة ملاكى تسبب في مصرع عامل دهسا بالعياط، وصرحت بدفن جثة العامل بعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب الوفاة، كما أمرت بحبس السائق المتسبب في الحادث 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإجراء تحليل طبي له، لبيان إذا كان متعاطى للمخدرات أثناء شروعه بالحادث، كما طلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

وفي تفاصيل الواقعة، تلقى المقدم أحمد عبد الفتاح الملطاوي، رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

وبالفحص تبين أنه خلال سير عامل متجهًا لعمله صدمته سيارة ملاكي مسرعة، ما تسبب في وفاته، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببين في الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.