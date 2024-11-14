ضبط عامل جودة يعيد تصنيع زيوت السيارات المستعملة بأكتوبر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عامل جودة المتهم بإعادة تصنيع وتعبئة زيوت السيارات المستعملة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

البداية خلال مرور قوة أمنية برئاسة المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، على المنطقة الصناعية بدائرة القسم لفحص تراخيص وضبط المصانع التي تعيد تدوير زيوت السيارات المستعملة وتم ضبط عامل جودة لقيامه بإعادة تصنيع وتعبئة زيوت السيارات المستعملة داخل أحد المصانع، كما تم ضبط علامات تجارية مختلفة بالمصنع.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.