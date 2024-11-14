نقل 7 مصابين في حادث سير بالشرقية إلى مستشفى بلبيس

استقبل مستشفى بلبيس المركزي صباح اليوم الخميس، 7 أشخاص مصابون بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة سوزوكى بطريق بلبيس- العاشر من رمضان بالقرب من بوابة العاشر من رمضان.

وكان اللواء عمرو رؤوف مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطار يفيد بورود بلاغ بحادث بطريق بلبيس- العاشر من رمضان بالقرب من بوابة العاشر، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بجروح وسحجات وإصابات متنوعة.

وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل المصابين الى المستشفى المركزى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.