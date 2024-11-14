ads
الخميس 14 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نقل 7 مصابين في حادث سير بالشرقية إلى مستشفى بلبيس

ارشيفيه
ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل مستشفى بلبيس المركزي صباح اليوم الخميس، 7 أشخاص مصابون بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة سوزوكى بطريق بلبيس- العاشر من رمضان بالقرب من بوابة العاشر من رمضان.

وكان اللواء عمرو رؤوف مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطار يفيد بورود بلاغ بحادث بطريق بلبيس- العاشر من رمضان بالقرب من بوابة العاشر، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بجروح وسحجات وإصابات متنوعة.

وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل المصابين الى المستشفى المركزى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.

7 مصابين إصابة 7 أشخاص الاسعافات الاولية العاشر من رمضان انقلاب سيارة سوزوكى