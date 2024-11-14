الحالة المرورية.. سيولة أعلى كوبري 15 مايو وطريق صلاح سالم

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، اليوم الخميس، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية.

وعن الحالة المرورية في القاهرة، يشهد طريق صلاح سالم في الوقت الحالي سيولة مرورية مستمرة حتى طريق الفسطاط وصولا للقلعة، بينما تنتظم حركة المركبات لدى نفق الملك الصالح وتقاطعه مع طريق الكورنيش وصولا إلى المعادي وحلوان.

وتجد كثافات مرورية متحركة على طريق الكورنيش من المظلات إلى طريق وسط البلد، وكذلك الأمر في الاتجاه المعاكس.

وبالنسبة للحالة المرورية في محافظة الجيزة، هناك بعض الكثافات المرورية المتقطعة على طريق الواحات، بينما انتظمت حركة السيارات أمام القادمين من الطريق الدائري وصولا إلى مناطق دريم، وظهرت كثافات متحركة أمام القادمين من مناطق الفردوس وصولا إلى مول مصر ومدينة الإنتاج الإعلامي.

وتظهر سيولة مرورية في شارع السودان وأعلى كوبري 15 مايو المتجه إلى ميدان لبنان، بينما توجد كثافات متوسطة أمام مترو الجامعة بداية من كوبري فيصل وصولا إلى مناطق الدقي.