النيابة تستعلم عن صحة طفل أصيب في حريق شقة بالعجوزة

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول إصابة طفل في حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة العجوزة، وأمرت بتكليف المعمل الجنائي بفص آثار الحريق الذي تبين أنه بسبب ماس كهربائي، واستعلمت عن الحالة الصحية للطفل المصاب، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

وفي تفاصيل الواقعة، تلقى المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه إصابة طفل نجل مالك الشقة، بحالة اختناق جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وخرج بعد تحسن حالته الصحية.

ورجحت التحريات أن ماسا كهربائيا سبب نشوب الحريق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.