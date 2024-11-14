مظاهرات مؤيدة لغزة تجوب شوارع باريس عشية مباراة فرنسا وإسرائيل

عشية مباراة فرنسا وإسرائيل لكرة القدم، جابت مظاهرات شوارع العاصمة الفرنسية باريس، مؤيدة لغزة وتنديدا بإقامة حفل لصالح إسرائيل بالعاصمة الفرنسية، بحسب ما ذكرت "يورو نيوز" اليوم الخميس.

وشارك آلاف من الفرنسيين في المظاهرات بشوارع العاصمة الفرنسية في نفس توقيت حفل لمنظمة "إسرائيل إلى الأبد"، وهي حركة يهودية دولية تضم عدد من الشخصيات اليمينية المتطرفة، لدعم إسرائيل.

وجاءت هذه المظاهرات بدعوة من جمعيات ومنظمات تضامنية مع غزة ونقابات وأحزاب سياسية يسارية للتنديد بإقامة هذا الحفل الذي كان من المقرر أن يشارك فيه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، المعروف بمواقفه المتطرفة، إلا أن المتحدث باسمه أعلن عدم حضوره وألقى كلمة عن بعد.

واحتشد المتظاهرون في ساحة "سان لازار" في الدائرة الثامنة، غرب العاصمة الفرنسية، مرددين هتافات منددة بتل أبيب منها "إسرائيل قاتلة" وأخرى مؤيدة لغزة منها "تحيا تحيا فلسطين" و"فلسطين حرة."

كما رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واللبنانية تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي علي غزة ولبنان، حيث تأتي هذه المظاهرات في وقت عززت فيه السلطات الفرنسية إجراءاتها الأمنية في العاصمة الفرنسية عشية المباراة المرتقبة بين فرنسا وإسرائيل في إطار منافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، على ملعب "ستاد دو فرانس" في ضاحية سان دوني شمالي باريس.

وأعلن قائد شرطة العاصمة الفرنسية لوران نونيز عن نشر 4 آلاف من رجال الشرطة والدرك وذلك على أمل تجنب تكرار أعمال العنف التي شهدتها العاصمة الهولندية أمستردام واستهدفت مشجعي كرة قدم إسرائيليين.

ومن المقرر تنظيم مظاهرة أخرى، مساء اليوم الخميس، من أمام مجلس بلدية "سان دوني" احتجاجا على إقامة هذه المباراة وقبل ساعات قليلة من انطلاقها.

ودعت منظمات تضامنية مع غزة وتندد بعدوان الاحتلال الإسرائيلي علي فلسطين ولبنان، إلى تنظيم مظاهرة في "سان دوني" حيث يقع ملعب فرنسا، في الساعة 6 مساء، أي قبل أقل من ثلاث ساعات من انطلاق هذه المباراة "عالية الخطورة" على حد وصف نونيز.