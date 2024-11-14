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الخميس 14 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه في حادث تصادم بالشرقية

ارشيفيه
ارشيفيه
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قررت نيابة ديرب نجم اليوم التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه متأثرا بإصابته إثر حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية بطريق الهوابر ديرب نجم  نطاق مركز ديرب نجم وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة. 

وكان اللواء عمرو رؤوف مدير امن الشرقية قد تلقي اخطارا بورود بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم طريق الهوابر ديرب نجم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين من التحريات مصرع  " أيمن وا ال " 23 عاما مقيم ديرب نجم متأثرا بإصابته.

وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ديرب نجم المركزى تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

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