تصاعد أعمدة الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الخميس، بتصاعد أعمدة الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية.

وقد شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم، غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث ارتفعت سحب الدخان في سماء العاصمة اللبنانية.

وفي وقت لاحق، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارًا جديدًا للسكان في منطقة الضاحية الجنوبية، مشيرًا إلى عدد من المباني المحددة في خرائطه، بالإضافة إلى المباني المجاورة في منطقتي شويفات والعمروسية والغبيري.

ويأتي ذلك في إطار سيناريو شبه يومي يسبق عادة شن سلسلة من الغارات الجوية التدميرية. من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق عشرة صواريخ من لبنان.

وتعرضت الضاحية الجنوبية لبيروت إلى موجة جديدة من الغارات الإسرائيلية أمس الأربعاء هي الثالثة خلال 24 ساعة، وارتفعت سحب دخان سوداء فوق الضاحية الجنوبية التي تعتبر معقلاً لـ"حزب الله".