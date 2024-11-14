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الخميس 14 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

1.2 مليون جنيه.. حبس مسؤول بجهاز الشيخ زايد لتقاضيه رشوة من صاحب شركة

ارشيفية
ارشيفية
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تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها مع مدير إدارة المساحة والتخطيط بجهاز الشيخ زايد على خلفية تقاضيه رشوة قدرها مليون و211 ألف جنيه من صاحب إحدى الشركات، وبعد مواجهة المتهم بما نسب إليه أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات أجهزة الأمن حل الواقعة.

وكانت قد رصدت الأجهزة الأمنية قيام مدير إدارة المساحة والتخطيط بجهاز الشيخ زايد بطلب رشوة قدرها مليون و211 ألف جنيه من صاحب شركة لمشروعات الإسكان مقابل الإخلال بعمل من وظيفته، وكان وسيط بين الاثنين صاحب شركة للاستشارات الهندسية، ويوم الواقعة تمكنت الأجهزة المعنية من ضبط المتهمين وبرفقتهم المبلغ المالي في حالة تلبس.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

قرابة المليون وربع حبس مدير إدارة بجهاز الشيخ زايد لتقاضيه رشوة صاحب