أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الخميس، بوجود غارات إسرائيلية مكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي وقت سابق، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات جوية مكثفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، مستهدفة المباني والمنشآت في عدة مناطق.

وأوضح مصدر أمني لبناني أن الغارات تركزت بشكل خاص على مناطق الشياح، والغبيري، وحارة حريك، مما أدى إلى حركة نزوح كبيرة من تلك المناطق.

كما أشار المصدر إلى أن الطيران الإسرائيلي خرق جدار الصوت مرتين فوق بيروت وضواحيها.

وفي ذات السياق، يواصل جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، زيارته للمقر العام لبعثة "اليونيفل" في منطقة الناقورة، للاطلاع على سير عمليات البعثة.