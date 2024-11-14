وكيل تعليم مطروح تتابع انتظام الدراسة بمدرستي وادي الرمل والنصر للتعليم الأساسي

تابعت نادية فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، انتظام الدراسة وانضباط العملية التعليمية بمدرستي وادي الرمل الابتدائية والنصر للتعليم الأساسي بمنطقة الشولحي.
حيث تفقدت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح الفصول التعليمية والحجرات الدراسية وتابعت مستوى الطلاب في القراءة والكتابة باللغتين العربيّة والإنجليزية لطلاب الصفوف الأولى.
وأكدت وكيلة الوزارة أنها ستقوم بمتابعة مسار العمل بجميع مدارس مطروح أولا بأول للاطمئنان على تطور العملية التعليمية بالمدرسة نحو الأفضل وتحسن المستوى التحصيلي واللغوي للطلاب خلال المرحلة المقبلة.