تابعت نادية فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، انتظام الدراسة وانضباط العملية التعليمية بمدرستي وادي الرمل الابتدائية والنصر للتعليم الأساسي بمنطقة الشولحي.

حيث تفقدت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح الفصول التعليمية والحجرات الدراسية وتابعت مستوى الطلاب في القراءة والكتابة باللغتين العربيّة والإنجليزية لطلاب الصفوف الأولى.

وأكدت وكيلة الوزارة أنها ستقوم بمتابعة مسار العمل بجميع مدارس مطروح أولا بأول للاطمئنان على تطور العملية التعليمية بالمدرسة نحو الأفضل وتحسن المستوى التحصيلي واللغوي للطلاب خلال المرحلة المقبلة.

وكيل تعليم مطروح تتابع انتظام الدراسة بمدرستي وادي الرمل والنصر للتعليم الأساسي

IMG-20241114-WA0008

IMG-20241114-WA0009

IMG-20241114-WA0006

IMG-20241114-WA0007

IMG-20241114-WA0004

IMG-20241114-WA0005

IMG-20241114-WA0002

IMG-20241114-WA0003

IMG-20241114-WA0001