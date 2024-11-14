كان رايح شغله.. القبض على المتهم بدهس عامل بسيارته في العياط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على شاب المتهم بدهس عامل بسيارته خلال ذهاب الأخير لعمله مما تسبب في وفاته بدائرة مركز شرطة العياط.

وفي تفاصيل الواقعة، تلقى المقدم أحمد عبد الفتاح الملطاوي، رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

وبالفحص تبين أنه خلال سير عامل متجهًا لعمله صدمته سيارة ملاكي مسرعة، ما تسبب في وفاته، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببين في الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.