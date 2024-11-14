مصرع طفل غرقًا في ترعة خلال لهوه بالهرم

لقي طفل 3 سنوات مصرعه غرقًا إثر سقوطه داخل ترعة خلال لهوه بالقرب منها بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة.

وفي التفاصيل، تلقى المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق طفل داخل ترعة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء لهو طفل 3 سنوات بجوار ترعة المنصورية اختل توازنه وسقط داخلها مما تسبب في مصرعه غرقا، جرى انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.