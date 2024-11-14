ads
الخميس 14 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع طفل غرقًا في ترعة خلال لهوه بالهرم

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي طفل 3 سنوات مصرعه غرقًا إثر سقوطه داخل ترعة خلال لهوه بالقرب منها بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة.

وفي التفاصيل، تلقى المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق طفل داخل ترعة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء لهو طفل 3 سنوات بجوار ترعة المنصورية اختل توازنه وسقط داخلها مما تسبب في مصرعه غرقا، جرى انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية أختل توازنه أجهزة الأمن امن الجيزة النيابة العامة بمديرية أمن الجيزة ترعة المنصورية قسم شرطة الهرم قسم شرطة الأهرام قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة مديرية امن الجيزة مصرع طفل مصرع طفل غرقا