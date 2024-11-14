النيابة تصرح بدفن جثة عامل سقطت عليه قطعة خرسانة داخل شقة بـ6 أكتوبر

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالتصريح بدفن جثة عامل بناء سقطت عليه قطعة خرسانية اثناء عمله داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب وفاته والتأكد من خلوها من أي شبهة جنائية، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

وفي التفاصيل، تلقى المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها مصرع عامل داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيام عامل بأعمال ترميم داخل الشقة سقطت عليه قطعة خرسانة مما تسبب في وفاته، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.