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الخميس 14 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الدولار عند أعلى مستوى له في عام

الدولار
الدولار
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استقر الدولار عند أعلى مستوى في عام مقابل نظرائه الرئيسيين، اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024، ويتجه لتسجيل مكسب لليوم الخامس على التوالي بدعم من ارتفاع العوائد وفوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وارتفع الدولار إلى ما يزيد عن 156 ينا للمرة الأولى منذ يوليو، وتراجع اليورو لأدنى مستوياته منذ نوفمبر  2023 عند 1.0546 دولار، كما هبط الإسترليني لأدنى مستوى له أمام الدولار في ثلاثة أشهر عند 1.2683 دولار.

ومن المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة وتشديد إجراءات الهجرة في ظل إدارة الرئيس المنتخب ترامب إلى زيادة التضخم؛ ما قد يؤدي إلى إبطاء دورة مجلس الاحتياطي المركزي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة.

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