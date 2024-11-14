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الخميس 14 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير: مبدأ حكومة نتنياهو يعتمد على استخدام القوة المسلحة لتحقيق مصالح شخصية

أعضاء الحكومة اليمينية
أعضاء الحكومة اليمينية المتطرفة الإسرائيلية
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قال الدكتور محمد عز العرب، خبير بمركز الأهرام للدراسات، إن مبدأ الحكومة اليمينية المتطرفة الإسرائيلية تعتمد على استخدام القوة المسلحة لتحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة الوطنية لدولة الاحتلال، مشيرا إلى أن حكومة بينامين نتنياهو ينتابها أحد حالات الرد الثأري على ما جرى في 7 من أكتوبر 2023.

وأضاف «عز العرب»، خلال حواره عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، إن الرد الثأري على أحداث 7 أكتوبر من العام الماضي لا يوجد له سقف أو حد؛ لذلك كان البعض يتصور أنه باستشهاد يحيى السنوار قد تبدأ مرحلة جديدة، فمراكز البحث الأمريكية توقعت أنه بمجرد استهداف «السنوار» ستبدأ إدارة بايدن أو ترامب بعد وصوله في العمل على التوصل لاتفاق بين الطرفين.

وتابع: «الوضع على أرض الواقع لا يشير إلى رغبة إسرائيل بعهد بنيامين نتنياهو في وقف العلميات العسكرية في قطاع غزة ولبنان»، مشيرا إلى أن المعارضة السياسية في دولة الاحتلال هشة وغير قادرة على حشد الشارع بدرجة كبيرة، فأصوات معسكر إسلام خافتة أو غائبة في الداخل الإسرائيلي بشكل كبير.

حكومة نتنياهو الحكومة اليمينية المتطرفة الإسرائيلية السنوار