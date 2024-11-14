الحزن يخيم على أهالى مركز المطرية بالدقهلية مسقط رأس ضحايا حادث اتوبيس طريق بورسعيد

تسود حالة من الحزن الشديد بين أهالى مركز ومدينة المطرية فى محافظة الدقهلية عقب مصرع 11 من أبناءها فى حادث اتوبيس طريق المطرية بورسعيد مساء أمس وإصابة 22 آخرين.

فيما يستعد أهالى المطرية لإستقبال جثمانين أبنائها الـ11 لتشييعهم اليوم إلى مثواهم الأخير عقب الإنتهاء من الإجراءات حيث ينتظر الأهالى الجثمانين على الطريق وسط حالة من الحزن الشديد.

والمتوفين فى الحادث من أبناء المطرية هم نجلاء الغريب محمد الشوه 19 عامًا، ورحاب جمعه محمود السيد عبد الله 42 عامًا، ودعاء يوسف محمد عبد اللطيف الشوة 43 عامًا، ومحمد علی محمد خضر 18 عامًا، وأحمد محمد المتولى السحراوي 19 عامًا، وريهام محمد محمد المتولى 45 عامًا، ومحمد محمد السعيد عيد 19 عامًا، ومايسه حسن عبد السلام محمد القرعي 35 عامًا، وفاطمة الزهراء محمود حسين 35 عامًا، وفتحيه السيد الشافعي محمد النجار 53 عامًا، وهبه السيد محمد بحیري 45 عامًا.

يذكر أن طريق "المطرية الجديد - بورسعيد" قد شهد مساء أمس حادث تصادم سيارة نقل مع أتوبيس وسيارة أجرة مما أدى إلى إصابة 22 ووفاة 13 شخص فيما حرص اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية يرافقه اللواء حسام عبد العزيز مدير الأمن على تفقد حالة المصابين المتواجدين بمستشفيات المطرية والمنزلة موجهًا بتوفير كافة الرعاية الصحية لهم وكافة الاحتياجات كما قام اللواء اركان حرب محب حبشى محافظ بورسعيد بزيارة المصابين فى مستشفيات بورسعيد موجها بتقديم كافة الرعاية لهم واطمئن على حالتهم ووجه بسرعة إنهاء تصاريح الدفن لجثامين المتوفين.