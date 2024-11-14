"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل ترتكب "تطهيرًا عرقيا" في غزة

نفذت إسرائيل حملة عنيفة ومتعمدة للتهجير القسري ضد ما يقرب من 2 مليون مدني فلسطيني على مدار قصفها واحتلالها العسكري لقطاع غزة منذ أكتوبر 2023، وفقا لتقرير صادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس.

كما اتهم التقرير، الذي يؤكد أن هذه السياسات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ تطهير عرقي ضد الفلسطينيين في المناطق التي دمر فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي مساحات من المنازل والبنية التحتية المدنية الأخرى، لإفساح المجال لما يدعي أنه "مناطق عازلة" و "ممرات أمنية" في جميع أنحاء القطاع المحاصر، بحسب ما ذكرت "فرانس 24".

وفي 13 شهرا منذ عملية "طوفان الأقصي" في 7 أكتوبر 2023، دفعت الحملة الانتقامية الإسرائيلية المدمرة في غزة ما يقرب من 1.9 مليون فلسطيني من منازلهم، ما يقرب من تسعة أعشار الأشخاص الذين يعيشون في القطاع، وفقا لمنسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث.