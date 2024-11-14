قافلة طبية للكشف وتقديم العلاج للمواطنين بالمجان بالشيخ زويد

أعلن الدكتور أحمد سمير بدر وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، عن تواجد قافلة «بداية»، الطبية المجانية للكشف وتقديم العلاج لأهالي الشيخ زويد اليوم الخميس ، بمركز رعاية الأم والطفل بالشيخ زويد، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «بداية»،

وأوضح الدكتور أسامة سالم، وكيل مديرية الصحة، أن توجيهات مديرية الصحة، تفعيل دور إدارة القوافل لخدمة المواطن بالأماكن البعيدة بالقري والتجمعات وأن القافلة تضم التخصصات الطبية في: " أمراض الباطنة - طب الأطفال- النساء والولادة - الجلدية "

وأشار الدكتور أحمد حسانين منسق عام القوافل إلى استمرار انطلاق القوافل الطبية لتحقيق الهدف بتوفير الكشف والعلاج للمواطنين بأماكن سكنهم بالأحياء والتجمعات والقرى على مستوى المحافظة بالمجان،

كما صرح الدكتور طارق شوشة مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد بأن الهدف هو تقديم خدمة صحية أفضل للمواطنين والتيسير عليهم من خلال هذه القوافل الطبية.