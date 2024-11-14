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الخميس 14 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مهرجان القاهرة السينمائي| عرض الفيلم الأمريكي "هنا" بالمسرح الكبير

فيلم هنا
فيلم هنا
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تشهد فعاليات لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ضمن دورته الـ45 اليوم الخميس، عرض الفيلم الأمريكي الروائي "هنا"، التابع للقسم الرسمي خارج المسابقة.

وتدور أحداث فيلم "هنا" في فلك عدد من العائلات التي يربطها مكان واحد يقطنون فيه، حيث تنتقل القصة عبر الأجيال، موثقة أكثر التجارب الإنسانية ارتباطًا.

وينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 104 دقيقة، في تمام الساعة 9 مساءً، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج روبرت زيميكس.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

عرض الفيلم الأمريكي هنا بمهرجان القاهرة