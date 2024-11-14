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الخميس 14 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مهرجان القاهرة السينمائي| عرض فيلم "مجد الحياة" بقسم العروض الخاصة اليوم

فيلم مجد الحياة
فيلم مجد الحياة
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تشهد فعاليات الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اليوم الخميس، عرض الفيلم الألماني الروائي "مجد الحياة"، ضمن قسم العروض الخاصة.

وفيلم "مجد الحياة" تدور أحداثه حول العام الأخير من حياة فرانز كافكا أصبح هو أسعد عام في حياته ولم يسبق له تجربة الألفة والحميمية، وبعد أقل من عام من لقائه بدورا، يتوفى كافكا، وستشكل ذكرى وقتهما معًا البقية لحياة دورا.

وينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 98 دقيقة، في تمام الساعة 4 عصرا، بسينما الزمالك 2، وهو من إخراج جورج ماس، جوديث كوفمان.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

عرض فيلم مجد الحياة بقسم العروض الخاصة بمهرجان القاهرة