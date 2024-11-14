محافظ الدقهلية: مبادرة بداية جديدة تضم كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن

قال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، ان مبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، استهدفت اصطفاف 70 سيارة للخدمات المتنقلة تابعة لوزارة الصحة وهيئة الإسعاف والبريد والشهر العقاري والمراكز التكنولوجية المتنقلة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والتي تقدم خدمات للمواطنين.

وقال مرزوق، انه خلال المبادرة قامت أجهزة المحافظة بعقد ندوات وفعاليات ودورات تدريبية وتنفيذ قوافل طبية مجانية ومأموريات للأحوال المدنية وتقديم مساعدات عينية ومادية شملت: تنفيذ 679 ندوة توعوية، تنفيذ 2851 دورة تدريبية، تنفيذ 63 قافلة مقدمة من قبل فريق القوافل التنموية "أهل الدقهلية"، توفير سيارتي خدمات متنقلة ضمن المبادرة لتنفيذ عدد 44 مأمورية لسيارة (الشهر العقاري)، تنفيذ 21 معرضا .

ولفت المحافظ انه جرى توفير 160 فرصة عمل، وتنفيذ 980102 خدمة صحية للمواطنين، و288 لقاءً في إدارة الوعظ والأوقاف منها لقاءات بالمساجد وبرامج فقهية وبرامج أخلاقية، وتنفيذ عدد 64 رحلة واحتفالا، بالإضافة إلى تقديم عدد 3533 مساعدات مادية لكبار السن وذوي الهمم من خلال مديرية التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الدقهلية، اليوم، بالصحفيين والإعلاميين ممثلي المؤسسات والمواقع الصحفية والإعلامية والقنوات التلفزيونية والإذاعة المصرية في الاجتماع الشهري لهم بحضور حازم نصر نائب رئيس تحرير جريدة اخبار اليوم رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية، ووكلاء اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية كلا من هشام لطفي نائب رئيس تحرير جريدة العربي و إيهاب نظيم نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والدكتور ايهاب منصور معاون المحافظ.

وحضر اللقاء أكثر من 50 من الصحفيين والإعلاميين وممثلي المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع والقنوات التلفزيونية والإذاعة المصرية.