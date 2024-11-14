مهرجان القاهرة السينمائي| اليوم.. عرض الفيلم الصيني "فك الشفرات" بالمسرح الكبير

يشهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اليوم الخميس، عرض الفيلم الصيني الروائي "فك الشفرات"، التابع لقسم البرامج الخاصة "حدود الصين السينمائية: الخيال العلمي والدراما وما بعدها" بالتعاون مع مهرجان بكين السينمائي الدولي، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 للمهرجان.

وفيلم "فك الشفرات" تدور أحداثه في أربعينيات القرن الماضي، تمكن رونغ جينغزين من فك شفرات العدو التي أنقذت بلاده.

وينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 156 دقيقة، في تمام الساعة 3 عصرا، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج شين سيشينج.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.