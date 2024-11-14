ads
الخميس 14 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مهرجان القاهرة السينمائي| اليوم.. عرض الفيلم الصيني "فك الشفرات" بالمسرح الكبير

فيلم فك الشفرات
فيلم فك الشفرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يشهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اليوم الخميس، عرض الفيلم الصيني الروائي "فك الشفرات"، التابع لقسم البرامج الخاصة "حدود الصين السينمائية: الخيال العلمي والدراما وما بعدها" بالتعاون مع مهرجان بكين السينمائي الدولي، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 للمهرجان.

وفيلم "فك الشفرات" تدور أحداثه في أربعينيات القرن الماضي، تمكن رونغ جينغزين من فك شفرات العدو التي أنقذت بلاده.

وينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 156 دقيقة، في تمام الساعة 3 عصرا، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج شين سيشينج.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

عرض الفيلم الصيني الشفرات بمهرجان القاهرة