محافظ الدقهلية: تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقيمة 11 مليار جنيه بقرى مركز شربين

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، ان المحافظة اتنهت من تنفيذ ما يقرب من 98 % من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي جرى إطلاقها بقرى مركز شربين.

وأضاف مرزوق، ان المرحلة الأولى بالمحافظة استهدفت 26 قرية بمركز شربين بتكلفة إجمالية تقترب من 11 مليار جنيه، موضحًا أن المحافظة تأتي في المركز الثالث من حيث نسب تنفيذ مشروعات حياه كريمة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الدقهلية، اليوم، بالصحفيين والإعلاميين ممثلي المؤسسات والمواقع الصحفية والإعلامية والقنوات التلفزيونية والإذاعة المصرية في الاجتماع الشهري لهم بحضور حازم نصر نائب رئيس تحرير جريدة اخبار اليوم رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية، ووكلاء اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية كلا من هشام لطفي نائب رئيس تحرير جريدة العربي و إيهاب نظيم نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والدكتور ايهاب منصور معاون المحافظ.

وحضر اللقاء أكثر من 50 من الصحفيين والإعلاميين وممثلي المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع والقنوات التلفزيونية والإذاعة المصرية.

وأشار مرزوق ان هيئة مياه الشرب والصرف الصحي انتهت من تنفيذ محطة مياه شربين الجديدة الأمر الذي ساهم فى منع انقطاع المياه بقرى مراكز شربين وطلخا وبلقاس وأصبح هناك ضغط شديد على الشبكة الرئيسية نتيجة ضخ المياة بمعدلات زائدة عكس عما كان يعكس سابقا من ضعف الضغوط.