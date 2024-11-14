مهرجان القاهرة السينمائي| عرض فيلم "سامية" ضمن البانوراما الدولية على مسرح الهناجر

يشهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اليوم الخميس، عرض فيلم "سامية"، ضمن البانوراما الدولية، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 للمهرجان.

وفيلم "سامية" روائي تدور أحداثه عن تتحدي سامية المحرمات من خلال الركض في شوارع مقدشيو، في مجتمع يُفرض أن المرأة لا يجب أن تقوم بأي نشاط بدني في الشارع يوما ما يقودها شغفها إلى

الألعاب الأولمبية.

وينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 96 دقيقة، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج ياسمين شامديريلي، وإنتاج مشترك بين إيطاليا، ألمانيا، بلجيكا.

ويشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.