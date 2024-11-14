مهرجان القاهرة السينمائي| اليوم.. العرض العالمي الأول لفيلم "ثقوب"

يقام العرض العالمي الأول للفيلم السعودي الروائي "ثقوب"، اليوم الخميس، ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وفيلم "ثقوب" تدور أحداثه حول تأثر حياة تركي وراكان، وهما شقيقان يعيش كل واحد منهما في مدينة بعيد عن الآخر، بعد تعرض والدتهما فاطمة للسرقة في منزلها ووقوعها في غيبوبة.

وينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 143 دقيقة، في تمام الساعة 6 مساءً، بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج عبد المحسن الضبعان.

ويشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.