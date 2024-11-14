ads
الخميس 14 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مهرجان القاهرة السينمائي.. عرض فيلم "بداية ونهاية" ضمن كلاسيكيات مصرية مرممة

فيلم بداية ونهاية
فيلم بداية ونهاية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يشهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اليوم الخميس، عرض فيلم "بداية ونهاية"، ضمن برنامج كلاسيكيات مصرية مرممة، ضمن فعاليات الدورة الـ 45 للمهرجان.

وفيلم "بداية ونهاية" روائي تدور أحداثه حول مصير عائلة مكونة من ثلاثة إخوة واختهم نفيسة والأم، وكيف يعيشون في ظل حياة صعبة بعد فقدان الأب يسلك كل منهم مسار مختلف، وليس من الضروري أن تكون نهايته جيدة.

وينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته ١٤٠ دقيقة، في تمام الساعة 3 عصرا، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج صلاح أبو سيف.

ويشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر فعالياته حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

عرض فيلم بداية ونهاية ضمن كلاسيكيات مصرية مرممة بمهرجان