مهرجان القاهرة السينمائي.. عرض فيلم "بداية ونهاية" ضمن كلاسيكيات مصرية مرممة

يشهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اليوم الخميس، عرض فيلم "بداية ونهاية"، ضمن برنامج كلاسيكيات مصرية مرممة، ضمن فعاليات الدورة الـ 45 للمهرجان.

وفيلم "بداية ونهاية" روائي تدور أحداثه حول مصير عائلة مكونة من ثلاثة إخوة واختهم نفيسة والأم، وكيف يعيشون في ظل حياة صعبة بعد فقدان الأب يسلك كل منهم مسار مختلف، وليس من الضروري أن تكون نهايته جيدة.

وينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته ١٤٠ دقيقة، في تمام الساعة 3 عصرا، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج صلاح أبو سيف.

ويشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر فعالياته حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.