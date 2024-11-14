مهرجان القاهرة السينمائي| اليوم.. عرض فيلم "الميراث" ضمن "صنعت في مصر"

يشهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اليوم الخميس، عرض الفيلم الأمريكي الروائي "الميراث"، ضمن برنامج "صنعت في مصر" وهي أفلام جرى تصويرها في مصر حديثًا، ضمن فعاليات الدورة الـ 45 للمهرجان.

وفيلم "الميراث" تدور أحداثه عندما تكتشف مايا أن والدها سام كان جاسوسًا في يوم من الأيام، تجد نفسها فجأة في قلب مؤامرة دولية.

وينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 101 دقيقة، في تمام الساعة 9 مساءً، بسينما الزمالك 1، وهو من إخراج نيل بيرجر.

ويشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر فعالياته حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.