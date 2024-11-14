محافظ الدقهلية: رئيس الوزراء وجه بالتعامل مع مطالب المواطنين وتلبية احتياجاتهم

قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة الاهتمام بالمواطنين والتعرف علي مطالبهم واحتياجاتهم وحل مشكلاتهم ومشاركتهم بإيجابية مع الدولة في التصدي لجميع الظواهر السلبية.

وأكد اللواء مرزوق أن إيجابية المواطنين في التعاون مع الدولة يساهم بشكل كبير في التعامل مع القضايا والتصدي للظواهر السلبية ولابد من حثهم من خلال الإعلام على هذا التعاون.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، بالصحفيين والإعلاميين ممثلي المؤسسات والمواقع الصحفية والإعلامية والقنوات التلفزيونية والإذاعة المصرية في الاجتماع الشهري لهم بحضور حازم نصر نائب رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية، ووكلاء اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية كلا من هشام لطفي، نائب رئيس تحرير جريدة العربي و إيهاب نظيم، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ.

وحضر اللقاء أكثر من 50 من الصحفيين والإعلاميين وممثلي المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع والقنوات التلفزيونية والإذاعة المصرية.

واستعرض مرزوق خلال اللقاء عرض تفصيلي عن الجهود المبذولة من قبل المحافظة وأجهزتها في كافة جوانب وملفات العمل خلال الفترة الماضية تحت عنوان "مجهودات محققة ومستهدفات مستدامة" والذي تضمن ملف المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين.

وأوضح مرزوق، أنه يتم المرور على المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالوحدات المحلية، لتقديم الخدمة من خلال الشباك الواحد.

كما استعرض محافظ الدقهلية ملف ضبط الأسعار ومراقبة منظومة الخبز المدعم، مؤكدًا أنه تم تكثيف الحملات على الأسواق خلال الشهور الماضية حيث تم ضبط عدد من المخالفات والتعامُل معها بالإضافة إلى تنشيط الحملات والمتابعة بصفة يومية على المخابز وتوقيع الغرامات على مرتكبي المخالفات.