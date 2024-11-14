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الخميس 14 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مهرجان القاهرة السينمائي| اليوم.. عرض الفيلم الإيطالي "العقد" بالمسرح الكبير

فيلم العقد
فيلم العقد
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يعرض الفيلم الإيطالي الروائي "العقد"، التابع لقسم العروض الخاصة، اليوم الخميس، ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وفيلم "العقد" تدور أحداثه في خضم متابعته تحقيقًا في جريمة قتل، يقع جوسيبي، صحفي فاشل يحاول تحقيق النجاح بأي طريقة، في شرك الشيطان دون أن يعلم أنه كان مُسيَّرًا وفقًا لرغبة الشيطان.

وينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 105 دقيقة، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج ماسيمو باولوكي.

ويشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر فعالياته حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

اليوم عرض الفيلم الإيطالي العقد بمهرجان القاهرة