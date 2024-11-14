مهرجان القاهرة السينمائي| اليوم.. عرض فيلم "السمان والخريف" ضمن كلاسيكيات مصرية مرممة

يشهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اليوم الخميس، عرض فيلم "السمان والخريف"، ضمن برنامج كلاسيكيات مصرية مرممة، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 للمهرجان.

وفيلم "السمان والخريف" روائي تدور أحداثه حول عيسى الدباغ، رجل فقد سلطته بعد ثورة ١٩٥٢، يلتقي بريري العاهرة، يمارس عليها السلطة حتى يكتشف أنها حامل فيطردها وتتخبط حياته بعد ذلك حتى يراها من جديد مع اختلاف معاير القوى.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 130 دقيقة، في تمام الساعة 6 مساءً، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج حسام الدين مصطفى.

ويشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر فعالياته حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.