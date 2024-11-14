محافظ الدقهلية: فتح 160 موقعا لتجميع قش الأرز وإنشاء مصنع لتدوير المخلفات

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، التصريح بـ 160 موقعا لتجميع قش الأرز، وإنشاء مصنع لتدوير المخلفات الزراعية على مساحة 30 فدانا، بالإضافة إلى عقد 422 ندوة لحث المزارعين على عدم حرق قش الأرز وتسليمه الى مواقع التجميع.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الدقهلية، اليوم، بالصحفيين والإعلاميين ممثلي المؤسسات والمواقع الصحفية والإعلامية والقنوات التلفزيونية والإذاعة المصرية في الاجتماع الشهري لهم بحضور حازم نصر نائب رئيس تحرير جريدة اخبار اليوم رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية، ووكلاء اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية كلا من هشام لطفي نائب رئيس تحرير جريدة العربي و إيهاب نظيم نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ.

وحضر اللقاء أكثر من 50 من الصحفيين والإعلاميين ممثلي المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع والقنوات التلفزيونية والإذاعة المصرية.