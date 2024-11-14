مهرجان القاهرة السينمائي| اليوم.. عرض فيلم "الإجازات في فلسطين" بمسابقة آفاق عربية

يعرض اليوم الخميس فيلم "الإجازات في فلسطين"، ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "الإجازات في فلسطين" وثائقي تدور أحداثه حول شادي، الناشط الذي يبلغ من العمر ٣٠ عامًا، الذي يعود إلى فلسطين بعد أن أصبح مواطنًا فرنسيًا، بحثًا عن الأمل. ولكن كل شيء من حوله يختنق، وتتجدد رغبة الهروب.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 60 دقيقة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج مكسيم ليندون.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر فعالياته حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.